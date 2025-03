James Camerons Frau war untröstlich, nachdem sie Avatar: Fire and Ash gesehen hatte - Tränen flossen stundenlang

HQ

Emotional wurde es, als James Camerons Frau die Gelegenheit bekam, den dritten Avatar-Film zu sehen, was sie stundenlang unkontrolliert zum Weinen brachte. Dies geht aus einem Interview mitEmpire hervor, in dem der Regisseur selbst sagte, seine Frau habe den ganzen Film am 22. Dezember gesehen und versucht, sich nach der Vorführung zu fassen. Aber ohne großen Erfolg.

Schließlich soll James Cameron gesagt haben:

"Schatz, ich muss ins Bett. Sorry, wir reden ein anderes Mal darüber."

Der emotionale Aspekt ist etwas, das Cameron betont hat, dass es im dritten Film mehr Raum einnehmen wird, obwohl sie auch in den beiden vorherigen Filmen eine wichtige Rolle gespielt haben. Erst letzten Monat sagte er in einem anderen Interview, dass die ersten Reaktionen darauf hindeuten, dass der Film zweifellos der emotionalste und vielleicht der beste der drei ist.

Ob das stimmt, wird sich zeigen, wenn Avatar: Fire and Ash am 19. Dezember in die Kinos kommt.