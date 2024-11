James Cameron teilt einige Konzeptzeichnungen von Avatar: Fire and Ash.

Die Neuigkeiten von Disneys D23-Event in Brasilien gehen weiter, und während der Fokus in erster Linie auf Marvel und ihren Superhelden lag, trat auch James Cameron auf und bot einige aufregende Leckerbissen über den bevorstehenden Avatar: Fire and Ash.

Cameron enthüllte, dass die neuen Na'vi, die wir in Fire and Ash treffen werden, wild, wütend und roh sind – in vielerlei Hinsicht eine Repräsentation der Wut, die wir heute auf der ganzen Welt erleben. Er fuhr fort:

"Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir für Avatar 3 gearbeitet haben. Jeden Tag, wenn ich mir neue Aufnahmen ansehe, ist es wie am Weihnachtsmorgen. Die Charaktere sind so lebendig und es fühlt sich alles so echt an.

Wie zu erwarten, ist es dieses wahnsinnige Abenteuer, aber es hat auch sehr hohe emotionale Einsätze, mehr als je zuvor. Wir begeben uns auf ein wirklich herausforderndes Terrain für alle Charaktere, die ihr kennt und liebt.

Es gibt neue Charaktere, vor allem einen, von dem wir glauben, dass ihr ihn lieben oder hassen werdet. Sie werden viel mehr von Pandora, dem Planeten, sehen, auf eine Weise, die Sie noch nie zuvor gesehen haben."

Cameron erwähnte auch, dass Feuer eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt und teilte mehrere Konzeptskizzen aus der Produktion. Avatar: Fire and Ash soll am 25. Dezember 2025 Premiere haben.

Freuen Sie sich auf Avatar: Fire and Ash ?