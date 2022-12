James Cameron hat bereits Szenen für Avatar 3 und 4 gedreht

HQ

James Cameron enthüllt, dass er bereits Teile von Avatar 3 und Avatar 4 gefilmt hat, um zu vermeiden, dass jüngere Darsteller zwischen den Filmen deutlich altern. Er weicht dem aus, was er "den Stranger Things-Effekt" nennt, um die Kontinuität zu wahren.

Avatar: The Way of Water wurde zusammen mit dem dritten Film und dem ersten Akt des vierten Sets auf Pandora gedreht, um zu verhindern, dass die Zuschauer ihren Unglauben aussetzen müssen. Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte Cameron, wenn er das nicht getan hätte, hätte er den "Stranger Things-Effekt" gehabt, bei dem sie immer noch in der High School sein sollten, aber sie sehen aus, als wären sie 27. Weißt du, ich liebe die Show. Es ist in Ordnung, wir werden den Unglauben aussetzen. Wir mögen die Charaktere. Aber wissen Sie. "

Das bedeutet nicht, dass es in zukünftigen Avatar-Filmen keine Zeitsprünge geben wird, wie Cameron in Bezug auf Avatar 4 neckt: "Wir springen so viele Jahre, wie wir brauchen. "

Avatar: The Way of Water hat bisher viele Zuschauer und Kritiker beeindruckt, aber es muss noch etwas mehr Geld verdienen, bevor wir Avatar 4 und 5 bekommen, so Cameron.