James Cameron erklärt die lange Laufzeit von Avatar: The Way of Water

Es gab einige Berichte über die extravagante Laufzeit von James Camerons Avatar-Fortsetzung und jetzt ist der Regisseur selbst herausgekommen und hat die Situation genauer erklärt. In einem Interview mit Total Film sagte er, dass der Hauptgrund, warum Avatar: The Way of Water über drei Stunden lang ist, seine vielen Charaktere sind, denen alle Platz gegeben werden musste.

"Ziel ist es, eine extrem fesselnde Geschichte auf emotionaler Basis zu erzählen. Ich würde sagen, der Schwerpunkt im neuen Film liegt mehr auf Charakter, mehr auf Geschichte, mehr auf Beziehungen, mehr auf Emotionen. Wir haben im ersten Film nicht so viel Zeit mit Beziehung und Emotionen verbracht wie im zweiten Film, und es ist ein längerer Film, weil es mehr Charaktere gibt, die bedient werden müssen. Es gibt mehr Geschichte zu bedienen."

Was denkst du über die lange Laufzeit von Avatar: The Way of Water?