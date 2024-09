In gewisser Weise ist es fast unmöglich, so etwas wie ein Jackbox Party Pack zu rezensieren. Die Formel hängt so sehr von den Leuten ab, mit denen man zusammen ist, dem Sinn für Humor, den man teilt oder auch nicht, dass jedes Jackbox-Spiel angesichts der Zuschauerzahl von einer 2 auf eine 10 gehen kann. Natürlich ist die Idee für Jackbox Games, ein Partyspiel zu machen, das von jedem in die Hand genommen und genossen werden kann. Der perfekte Eisbrecher, wenn man so will, aber in Wirklichkeit wird es aufgrund des Inputs, den der Spieler in etwas wie Quiplash oder Tee K.O. geben muss, schwierig, nicht auch die Leute zu bewerten, mit denen man zusammen ist.

Dies gilt am ehesten für die Jackbox Naughty Pack. Eine Sammlung von drei Spielen - von denen zwei Klassiker sind, die einen ausgeprägten NSFW-Twist erhalten haben - die versuchen, etwas zu tun, was Jackbox noch nie zuvor getan hat. Während wir alle schon Antworten in Quiplash eingegeben haben, die uns sicherlich auf eine Art Liste gebracht hätten, hat Jackbox noch nie zuvor den Kragen wirklich locker gelassen und uns Aufforderungen gegeben, die sich um die Konzepte von Sex und anderen Inhalten für Erwachsene drehen.

HQ

Für einen Briten war ich mir anfangs nicht sicher. Jackbox ging hier wirklich ein Risiko ein, wie dein Vater, der im Alter von 21 Jahren kam, um dir die Vögel und Bienen zu erzählen, es schien fast ein sinnloses Unterfangen zu sein. Wir wissen bereits, was Sex ist, Jackbox. Es umfasst bereits die Hälfte meiner Quiplash-Antworten, aber interessanterweise sehen wir hier kein NSFW-Quiplash. Dirty Drawful und Fakin' It All Night Long sind die wiederkehrenden Klassiker, und während ersteres das Gefühl hat, nicht ins Schwarze zu treffen, ist letzteres ein genialer Party-Gaming-Streich.

Fakin' It All Night Long funktioniert im Grunde wie ein wirklich schmutziges Among Us ohne Aufgaben und ohne Mord. Du streckst deine Hand hoch, wenn eine Aufforderung vorgelesen wird, wie z.B. "Möchtest du dich mit Geister-Ektoplasma einreiben?" Wenn du der Faker bist, bist du dir nicht sicher, warum alle ihre Hände heben oder sie unten lassen, was dich zwingt, dich zu verteidigen, wenn du erwischt wirst. Selbst unter Fremden auf der Gamescom hat es wirklich Spaß gemacht, und man kann schnell Barrieren abbauen, die man vielleicht in Bezug auf den Inhalt hat. Natürlich dreht sich nicht alles um Sex. In jedem der Spielmodi kannst du immer noch Aufforderungen finden, die das Boot auf andere Weise hinausschieben, z. B. die Aufforderung, ein Emoji für das Tier zu setzen, von dem du glaubst, dass du es in die Sonne schießen könntest. Es ist gut, die eine oder andere Pause vom NSFW-Inhalt einzustreuen, damit Jackbox nicht wie ein Onkel rüberkommt, der versucht, cool zu sein, sondern am Ende einfach gruselig ist.

Werbung:

Das Jackbox Naughty Pack ist sicherlich das Party-Paket, bei dem man den Einfluss von Jackbox am meisten spüren kann. Aufgrund des verkürzten Umfangs dieses Spiels, das diese "ungezogene" Atmosphäre hat, gibt es eher ein Gefühl des Tunnelblicks in diesem Spiel, sowohl zu seinem Vorteil als auch zu seinem Nachteil. Dirty Drawful zum Beispiel hat das Gefühl, dass es diesen Filter oder dessen Fehlen nicht unbedingt braucht. Wir haben alle Bälle und Brüste gezeichnet, lange bevor das Jackbox Naughty Pack kam, und obwohl Dirty Drawful immer noch Spaß macht, ist es das gleiche Vergnügen, das man von einem normalen Drawful-Spiel bekommt. Du lachst über die Zeichenkünste deiner Freunde und versuchst zu entschlüsseln, was sie mit der Hieroglyphe, die vor deinem Bildschirm sitzt, gemeint haben könnten. Wenn man nur drei Slots für dieses Pack hat, fühlt es sich so an, als hätte Dirty Drawful der Formel nicht viel hinzugefügt. Allerdings ist es erwähnenswert, dass Drawful bereits eine erfolgreiche Formel ist, so dass es nur sehr wenig hinzuzufügen gibt.

Let Me Finish ist das einzige brandneue Spiel in diesem Paket, und obwohl es keine völlig neue Idee für Jackbox ist, da es ein Pitching-Spiel ist, ähnlich wie Talking Points und Patently Stupid, ist es eine gute. Von Schraubenziehern bis hin zu Vögeln werden Sie und Ihr Gegner gegeneinander antreten, wer in etwas der Beste ist. Let Me Finish ermöglicht es auch jedem in einer Gruppe, sich an der Debatte zu beteiligen, seine eigenen Pitches zu geben und die gesamte Debatte ins völlige Chaos zu stürzen, wobei man Punkte sammelt, je nachdem, wie überzeugend man ist. Oder, wie es bei den meisten Jackbox-Spielen der Fall ist, erhältst du Punkte, wenn du deine Freunde zum Lachen bringst. Die Verrücktheit von Let Me Finish und die Aufforderungen, die es gibt, lassen einen auf der Suche nach Komödie an wilde und manchmal dunkle Orte gehen, und es erwies sich als überraschender Favorit in diesem Party-Paket, als ich erwartet hatte, am meisten von den sexy Wendungen der klassischen Spiele angezogen zu werden.

HQ

Werbung:

Das Jackbox Naughty Pack ist ein mutiger neuer Schritt für die Serie. Ähnlich wie wenn man eine riskante Quiplash-Antwort mit Leuten einreicht, die man nicht wirklich kennt, testet Jackbox Games hier das Wasser und sieht das Potenzial, eine Sammlung von Partyspielen nur für Erwachsene zu pushen. Auf der einen Seite schränkt dies die übliche Freiheit ein, die man bei den anderen Party-Packs hat (von denen viele übrigens mit mehr als drei Spielen geliefert werden), während man auf der anderen Seite merkt, dass Jackbox versucht, einem zu sagen, dass man sich austoben und mit seinen Antworten freier sein soll, als man es bisher war. Der erste Sinn ist jedoch derjenige, den man beim Spielen am meisten spürt. Es ist auch das Rudel, das am meisten davon abhängt, mit wem du spielst. Man kann Dirty Drawful nicht vor Oma rausbringen, es sei denn, die Oma ist wirklich cool, schätze ich.

Obwohl es seine Schwächen hat, ist The Jackbox Naughty Pack die erste Iteration dieser NSFW-Variante der traditionellen Party Pack-Formel. Jackbox Games hat es mit seinem ersten Party Pack nicht zu 100% richtig gemacht, und das hat es auch mit dem ersten Naughty Pack nicht geschafft. Aber nach den Lektionen, die man zehn Party-Packs später gelernt hat, hat es es geschafft, eine solide Ergänzung zu seinem Party-Line-up zu machen, mit der man sich austoben kann, ohne sich unwohl zu fühlen.