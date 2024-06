Jackbox lässt dich bald aus dem neuen Megapicker auswählen, welches Spiel du spielen möchtest

HQ

Nach zehn Jahren und mehr als 50 Jackbox Party Pack-Spielen wirst du vielleicht ein wenig frustriert, wenn du ein paar Partyspiele mit Freunden spielen willst, aber du musst vier verschiedene Spiele starten, um auf deine Lieblingsspiele zuzugreifen.

Wie auf der Website von Jackbox angekündigt, wird dieses Problem dank des Megapickers bald der Vergangenheit angehören. Der Megapicker ist ein kostenloses Produkt, das nur auf Steam erhältlich ist, und Sie können Ihre gesamte Jackbox-Bibliothek darauf anzeigen.

Der Megapicker erscheint nächsten Monat, also halten Sie Ausschau nach weiteren Informationen. Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr Jackbox-Neuigkeiten hören möchten, sehen Sie sich unser langes Interview mit zwei der Köpfe hinter den Spielen unten an: