Jack Black wünscht sich Pedro Pascal als Wario für die Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie

Der Super Mario Bros.-Film ist in allen Ländern, in denen der Film veröffentlicht wurde, ein Kassenschlager und ist im Allgemeinen bereits der beste Auftakt des gesamten Jahres 2023 und auch der beste Auftakt eines Animationsfilms in der Geschichte. Daten, die in Ermangelung einer offiziellen Bestätigung von Nintendo oder Illumination Studio die Produktion einer Fortsetzung (mindestens) rechtfertigen würden.

Ein Großteil des Erfolgs ist auf die großartige Besetzung berühmter Schauspieler zurückzuführen, die den beliebten Nintendo-Charakteren ihre Stimme leihen. Jack Black in seiner Rolle als Bösewicht Bowser ist derjenige, der das meiste Lob von Kritikern erhalten hat, und es war der Schauspieler selbst, der darauf hingewiesen hat, wer als zukünftiger Feind von Mario und Co. in einem zweiten Teil den Staffelstab übernehmen sollte. Laut einem Interview in Game Spot glaubt Black, dass die beste Person, um der Bösewicht einer Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie zu sein, Wario ist, und die Person, die Marios negativen Kontrapunkt am besten verkörpern würde, wäre der Schauspieler Pedro Pascal.

"Weißt du, was ist, wenn es einen mächtigeren, böseren Bösewicht gibt? Dann muss ich vielleicht dazu gebracht werden, Mario und den anderen zu helfen, unser Universum gegen eine andere unsichtbare Macht des Bösen zu verteidigen. Denkst du, was ich denke?"

"Wario. Pedro Pascal ist Wario."

Der Chilene ist bis heute eines der bekanntesten Gesichter in Hollywood und im Fernsehen und spielte in Hits wie The Mandalorian und der HBO-Serie The Last of Us mit, so dass es nicht verwunderlich wäre, wenn sein Name auf dem Tisch der zukünftigen Charaktere in der Fortsetzung erscheinen würde.

Würdest du gerne Pedro Pascal sehen, der Wario in einer Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie spricht?