It 's töten oder getötet werden in Ridley Scotts apokalyptischem Actionfilm The Dog Stars

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Dieser Sommer ist unglaublich vollgepackt mit intensiven und spannenden Gründen, ins örtliche Kino zu gehen, und es wird immer geschäftiger. 20th Century Studios hat offiziell einen vollständigen Trailer für Ridley Scotts nächste Regiewerke gezeigt, wobei es sich um einen apokalypse-Actionfilm mit dem Titel The Dog Stars handelt.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman des Autors Peter Heller folgt dieser Film einem jungen Piloten, der versucht, in einer grausamen und unerbittlichen Welt nach einer großen Katastrophe zu überleben – einer Welt, in der Gewalt und Bosheit wilde Gruppen hervorbringen und in der Überlebende ihr Bestes geben, jeden Morgen zu leben. Zu diesem Zweck folgt der Film diesem Pilotpiloten, der sich aus einem Hof auf die Suche nach einer funktionierenden Zivilisation an einem anderen Ort der Welt macht.

Mit Jacob Elordi in der Hauptrolle dieses Piloten und an der Seite von Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong und Guy Pearce wird The Dog Stars bereits am 28. August in die Kinos kommen, und unten können Sie den neuesten Trailer und die Zusammenfassung des Films sehen.

"Der Film erzählt die Geschichte von Hig (Jacob Elordi), einem jungen Piloten, der zusammen mit einem militärischen Überlebenskünstler, Bangley (Josh Brolin), sich in einer brutalen postapokalyptischen Welt ein effizientes, aber isoliertes Zuhause geschaffen hat. Doch als Hig eine mysteriöse Funkübertragung erhält, wagt er sich ins Unbekannte auf der Suche nach der Hoffnung und Menschlichkeit, von der er noch glaubt, dass sie existieren."