Ist euer PC in der Lage, mit Microsoft Flight Simulator abzuheben?

Spät gestern Abend gaben Asobo Studio und Microsoft die PC-Anforderungen bekannt, die notwendig sind, um die nächste Ausgabe vom Microsoft Flight Simulator spielen zu können. Es war zu erwarten, dass eure Maschine ein ordentliches Biest sein muss, um die fotorealistische Darstellung so gut wie möglich darstellen zu können - das wurde nun bestätigt. Ein paar neue Bilder zeigen all denen, die die maximale Power nicht stemmen können, was sie verpassen. Die Mindestanforderungen sind jedenfalls vergleichsweise human, sodass sich die meisten Spieler im Titel verlieren werden und auf Wolke sieben schweben können.