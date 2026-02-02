Ist der Audi A6 Avant e-tron das perfekte Elektroauto für eine geschäftige Weihnachtszeit?

HQ

Als wir uns den Audi A6 Avant e-tron zum ersten Mal angesehen haben, mochte wir ihn, aber wir hatten auch nicht das Gefühl, dass er sich selbst groß macht. Vielleicht hatte Audi es ein bisschen zu freudlos, ein bisschen zu anonym gemacht?

Magnus hatte die Gelegenheit, während der Weihnachts- und Neujahrsferien einen zweiten, viel längeren Blick auf das Auto zu werfen, und kam zu einem ganz anderen Schluss.

Denn wenn man Kinder, Geschenke, Ausrüstung und andere Familienartikel transportiert, merkt man, wie durchdacht der A6 Avant e-tron tatsächlich ist, und er endete... naja, ich liebe es.

Das Video können Sie unten ansehen.