Ist dein PC bereit für Nioh 3 nächste Woche?

Jetzt bleibt nur noch eine Woche, bis es Zeit ist, mit Nioh 3 zu beginnen, das am 6. Februar sowohl für PC als auch für PlayStation 5 erscheint. Wir wissen bereits, dass wir dabei sowohl von Ninja- als auch Samurai-inspirierte Spielstile erkunden können, während wir versuchen, härtere Yokai als je zuvor zu besiegen.

Dass es ein stilvolles Abenteuer sein wird, war offensichtlich, aber was für einen Computer brauchen wir, um dieses Spiel zu erleben, wenn wir die PC-Version spielen wollen? Koei Tecmo hat nun genau das enthüllt, und unten finden Sie die notwendigen Spezifikationen. Wenn du es selbst ausprobieren möchtest, gibt es auch eine neue Demo zum Download, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut sie funktioniert.

Mindest:



Betriebssystem: Windows 11



Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 6 Kerne / 12 Threads oder mehr, Intel Core i5-10400



Speicher: 16 GB RAM



Grafik: AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB, Nvidia GeForce GTX 1060 VRAM 6GB



DirectX: Version 12



Netzwerk: Breitband-Internetverbindung



Speicher: 125 GB verfügbarer Speicherplatz



Soundkarte: 48000Hz 16-Bit-Stereo



Empfohlen: