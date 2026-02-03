Israel öffnet den Gaza-Übergang Rafah nach Ägypten wieder für medizinische Evakuierungen

HQ

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren begannen Palästinenser, die dringend medizinische Hilfe benötigten, Gaza über den Rafah-Übergang nach Ägypten zu verlassen. Die ägyptischen Behörden berichteten, dass am Montag etwa 150 Menschen das Gebiet verließen und rund 50 den Gazastreifen betraten, was auf eine kleine, aber kritische Lockerung der Bewegung hindeutet, nachdem die Grenze mehr als 20 Monate gesperrt war.

Die teilweise Wiedereröffnung erfolgt vor dem Hintergrund vorsichtiger diplomatischer Bemühungen, die Region zu stabilisieren. Gesundheitsbeamte in Gaza schätzen, dass etwa 20.000 Einwohner, darunter Kinder und Krebspatienten, im Ausland auf medizinische Behandlung warten, während Tausende weitere hoffen, nach ihrer Vertreibung durch den Konflikt nach Hause zurückkehren zu können.

Vertriebene Palästinenser schlugen ihre Zelte neben der ägyptischen Grenze auf. Sie flohen am 8. März 2024 in die Stadt Rafah, da die israelische Armee die Städte des Gazastreifens einmarschierte // Shutterstock

Alle Bewegungen durch Rafah unterliegen strengen israelisch-ägyptischen Sicherheitskontrollen, und täglich darf nur eine begrenzte Anzahl von Patienten die Grenze durchqueren. Die Schließung hat Gazas Gesundheitssystem an den Rand gebracht, mit beschädigten oder zerstörten Krankenhäusern und Ärzten, die gezwungen sind, in improvisierten Kliniken mit minimalen Ressourcen zu arbeiten.

Für durch den Krieg getrennte Familien bietet die Überquerung eine seltene Gelegenheit zur Wiedervereinigung. Einige, wie vertriebene Bewohner, die nach Kairo geflohen sind, kehren trotz der Verwüstungen zu Hause zurück. Während internationale Beobachter diesen Schritt als Fortschritt für den Waffenstillstand begrüßen, bleiben die humanitären Bedürfnisse in Gaza dringend und anhaltend...