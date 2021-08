Irrwitzige Irrlicht-Fähigkeiten im neuen Trailer von Sonic Colours: Ultimate

In einem Monat wird Sonic Colours: Ultimate veröffentlicht und Sega nimmt das zum Anlass, um die farbenfrohen Irrlichter des Spiels in einem brandneuen Trailer zu präsentieren. Diese entzückenden Kreaturen erweitern Sonics Fähigkeiten auf sehr unterschiedliche Art und Weise: Der cyanfarbene Wisp verwandelt Sonic zum Beispiel in einen Laser und ermöglicht es ihm dadurch, durch Abschnitte des Levels geschossen zu werden. Mit dem gelben Wisp nimmt der blaue Igel die Form eines Bohrers an, wodurch er sich unter Hindernissen hindurchgraben kann. Cool ist noch die Farbe lila, denn dadurch verwandelt sich Sonic in einen Vielfraß. Insgesamt neun Farb- und Fähigkeitsvariationen warten ab dem 7. September in Sonic Colours: Ultimate auf euch.