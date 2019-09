Irres Testvideo zu Borderlands 3 online

Borderlands 3 hat viel Hype erzeugen wollen und seit satten zehn Tagen ist es nun bereits erhältlich. Ihr wisst sicher, dass unser Pressecode für das Spiel erst einen Tag vor dem offiziellen Release bei uns eingetrudelt ist und wir euch deshalb bis heute mit unserer Kritik haben warten lassen. Doch mittlerweile hat sich Kalle das alles ganz in Ruhe und mit viel Sorgfalt angeschaut, um euch in seinem Fazit eine abschließende Bewertung geben zu können, die das Spiel in unseren Augen auch verdient.

Falls ihr noch nicht so richtig wisst, ob ihr mit euren Freunden einen Blick in Borderlands 3 werfen sollt, dann schaut doch einfach in unsere Kritik oder hört euch an, was unsere britischen Kollegen in ihrem Videotest dazu zu sagen haben. Dort geht Tester Kieran auch noch einmal gesondert auf die Performanz der Konsolen- und PC-Versionen ein.

Und wenn euch das an Borderlands 3 noch nicht ausreicht, dann könnt ihr euch ja unsere Livestream-Wiederholung mit dem Spiel ansehen. Wir haben letzte Woche zwei weitere Stunden in Pandora verbracht und die Aufzeichnung davon könnt ihr euch direkt hier ansehen.