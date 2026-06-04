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Es gibt etwas wirklich Bewundernswertes an Iron Lung, Mark "Markiplier" Fischbachs Spielfilmdebüt. Schließlich hat er eine beträchtliche Summe seines eigenen Geldes in die Adaption des Kult-Horrorspiels Iron Lung für die große Leinwand investiert. Es ist ein Projekt, bei dem er nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt, das Drehbuch schreibt und den Schnitt übernimmt – alles im echten YouTuber-Geist.

Hier steckt ein Eifer und eine Leidenschaft – ja, eine Liebe zum Ausgangsmaterial –, was deutlich zu erkennen ist. Das Projekt ist ein frischer Wind in einer Branche, die ansonsten oft eher als Fabrik wahrgenommen wird, in der Filme in Vorstandsräumen entstehen und nicht von leidenschaftlichen Enthusiasten. Das Problem ist nicht ein Mangel an Leidenschaft oder dem 'Schaffen'-Geist, wenn es darum geht, einen guten Film zu produzieren. So gut die Absichten auch sein mögen.

Als ich mich auf das Sofa setzte, um Iron Lung zu schauen, hatte ich keine großen Erwartungen oder Vorkenntnisse. Klar, ich war mit der Handlung des Spiels vage vertraut, und Markiplier ist ein Name, dem ich schon einmal begegnet bin. Aber weder das Spiel noch sein YouTube-Kanal sind etwas, womit ich mich je wirklich beschäftigt habe. Sehr passend in diesem Kontext ist es jedoch, wie der Protagonist im Film ins Unbekannte zu reisen.

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Die Handlung, ja. Für diejenigen, die wie ich nicht besonders gut informiert sind: Das Ganze spielt in einer dunklen Zukunft, in der alle Menschen und Planeten plötzlich verschwunden sind. Die Überlebenden befinden sich auf Raumstationen und sind äußerst gering. Kurz gesagt, die Menschheit steht am Rande des Untergangs.

In dieser dystopischen Welt folgen wir einem zum Verurteilten verurteilten Gefangenen hinab in ein riesiges Meer aus Blut. Eine Reise, die in einem zweifelhaft konstruierten U-Boot ohne Fenster unternommen wird, bei der die gesamte Navigation über Kamerafeeds und Instrumentenpaneele erfolgt, während die Dunkelheit draußen langsam lebendiger wird. Es ist düster, bedrückend und leicht beunruhigend. Ein brillantes Kernkonzept, das im Grunde darauf hinausläuft, mit wenig viel zu machen, und das sich ganz auf Atmosphäre und psychologische Spannungen statt auf visuelles Spektakel stützt.

Das funktioniert offensichtlich sehr gut für das Spiel, aber als Film schneidet es deutlich schlechter ab.

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Das größte Problem? Auf und ab gehen. Sobald ich mit Iron Lung begann, hatte ich ein ungutes Gefühl, da mir auffiel, dass die Gesamtlaufzeit etwas mehr als zwei Stunden betrug. Das passte nicht gut zum Thema und dem, was ich bereits über die Handlung des Spiels wusste. Vielleicht war Fischbach etwas zu sehr von dem Material begeistert, denn er verliert völlig den Weg auf der Suche nach Atmosphäre und Geheimnis.

Schließlich sprechen wir von 120 Minuten, die größtenteils aus Szenen bestehen, in denen er auf Bildschirme starrt, Knöpfe drückt und auf seltsame Geräusche außerhalb des U-Boots reagiert. Das gemächliche Tempo des Films dehnt jedes Gefühl der Unruhe bis zum Zerreißpunkt, und hier ist einfach nicht viel zu finden außer dem starken Grundkonzept. Die Vorstellung von einer Person, die in einem Metallsarg mitten in einem Meer aus Blut gefangen ist, ist in kleinen Dosen sicherlich effektiv, aber die Prämisse entwickelt sich nie zu etwas Größerem oder Substanziellerem.

Gleichzeitig wäre es unfair zu behaupten, dem Film fehle an Qualitäten. Im Gegenteil, es gibt hier mehrere Sequenzen, die zeigen, dass Fischbach zweifellos ein Auge für visuelle Komposition, Beleuchtung und Kameraführung hat. In Szenen, in denen das U-Boot von unerklärlichen Kräften erschüttert wird oder in unerklärlichen Silhouetten zwischen Blutlachen erscheinen, fällt es schwer, keine Parallelen zu Lovecraft, Carpenter und kosmischem Horror zu ziehen. Im besten Fall gelingt es dem Film zweifellos, das Gefühl einzufangen, in einem unendlichen Universum allein zu sein, das kein menschliches Leben achtet.

Ich muss den Film auch für sein Sounddesign loben. Metallische Knarren, entfernte Echos und mechanische Quietscher erzeugen effektiv ein Gefühl erstickender Unruhe, und genau das steckt oft hinter einigen der eindrucksvollsten Momente in Iron Lung.

Fischbach selbst hingegen ist ein deutlich schwächeres Glied. Er macht einen ordentlichen Job in Szenen, die zu Panik oder Frustration rufen, aber sobald der Ton zu etwas Emotionalerem oder Zurückhaltendem wechselt, bricht seine Glaubwürdigkeit völlig zusammen. Es ist nicht unbedingt schlecht, nur unglaublich steif und hölzern, und es wird klar, dass seine Wurzeln in YouTube liegen, mit allem, was dazugehört. Er ist einfach nicht in der Lage, den Film glaubwürdig zu tragen.

Iron Lung ist kreativ und ehrgeizig, und Fischbach versucht nie, eine Hollywood-artige Erzählung zu gestalten, sondern hält sich ziemlich strikt an denselben Rahmen wie das Spiel. Er macht genau den seltsamen, langsamen und unangenehmen Film, den er selbst sehen möchte. Aber es gibt auch einen Grund, warum Produzenten Geschichten adaptieren und warum Buchautoren selten besonders gute Drehbuchautoren sind. Verschiedene Medien erfordern einfach unterschiedliche Ansätze.

Das Ergebnis ist, dass Iron Lung sich eher wie ein Experiment als wie ein echter Film anfühlt. Fans des Originalspiels werden es wahrscheinlich mehr zu schätzen wissen, aber der Rest von uns Zuschauern sehnt sich größtenteils nur danach, aus dem U-Boot gelassen zu werden.