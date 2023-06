Irgendwie könnte The Idol noch für eine zweite Staffel laufen

HBOs The Idol hat seit seinem Debüt alle Arten von Kritik auf sich gezogen. Die Show, die sich um einen jungen Popstar dreht, strotzt nur so vor kontroversen Szenen und Momenten, und Kritiker scheinen die Serie im Allgemeinen zu verabscheuen, während die Fans selbst nicht gerade davon angetan sind (die Show hat eine Publikumsbewertung von 58% auf Rotten Tomatoes). Aber obwohl The Idol seit Beginn ihrer Laufzeit Gegenstand unzähliger Schlagzeilen war, hat HBO noch nicht entschieden, ob die Serie für eine zweite Staffel zurückkehren soll oder nicht.

Wie Page Six berichtet, wird darauf hingewiesen, dass "dies zwar nie als langlebige Show gedacht war", aber erwähnt wird, dass "die Tür definitiv noch offen ist", da HBO noch keine Entscheidung getroffen hat.

Da eine Reihe von Episoden noch ausgestrahlt werden müssen, bleibt abzuwarten, ob sich die Fan-Rezeption der Serie ändern wird, wenn die erste Staffel weiter läuft, aber im Moment möchten Sie, dass The Idol für eine zweite Staffel zurückkehrt oder nicht?