IOI Barcelona präsentiert seinen Wachstumsplan: 150 Stellen in den nächsten 4 Jahren

Vor ein paar Wochen haben wir euch mitgeteilt, dass IOI Barcelona Personal rekrutiert, um die Entwicklung von Project 007 zu stärken und das Hitman-Universum weiter auszubauen (und vielleicht sogar an seiner neuen geheimen IP zu arbeiten). Obwohl wir damals nur über zwei oder drei offene Stellen gesprochen haben, scheint es, dass das Studio viel mehr im Sinn hat, bis zu 150 neue Jobs.

Dies wurde vom Studio selbst in einer Erklärung auf der Catalonia Trade & Investment Website bestätigt, wo es sagt, dass es die Größe des Studios (das derzeit 30 Mitarbeiter beschäftigt) in den nächsten vier Jahren verfünffachen will.

Der Studioleiter von IO Interactive in Barcelona, Eduard López Plans, erklärte: "Barcelona hat alle richtigen Bedingungen, um Talente anzuziehen. Es gibt Fachleute, die in Videospielen ausgebildet sind, und es ist ein attraktiver Standort für Arbeiter aus der ganzen Welt. Außerdem passt die katalanische Kultur sehr gut zur Arbeitsweise in Dänemark."

Wie beim letzten Mal empfehlen wir Ihnen, die Stellenangebote des Studios im Auge zu behalten, falls Sie sich für einen Job in einem der wichtigsten Videospielentwicklungsstudios Europas bewerben können.