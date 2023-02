IO Interactive bestätigt Fantasy-RPG

Es ist fast zwei Jahre her, seit wir anfingen, Gerüchte über IO Interactive zu hören, die ein Fantasy-RPG machen, aber das Studio, das für das Hitman-Franchise bekannt ist, hat nie eine wirkliche Bestätigung dafür gegeben. Am nächsten kamen wir, als Michael Vogt letzten Monat einen extrem vagen Kommentar dazu abgab ... Bis jetzt.

IO Interactive bestätigt, dass es ein Online-Fantasy-RPG macht. Leider ist das auch das einzig Bemerkenswerte, was uns darüber erzählt wird, da sich das Projekt noch in einer so frühen Phase befindet, dass die Teams einen Senior Game Designer, Lead Environment Artists, Senior Combat Designer und andere Top-Positionen suchen.

Dennoch ist es sehr cool zu wissen, dass IO offiziell seine Flügel ausdehnt, indem es sich in ein völlig neues Genre wagt, besonders wenn wir auch die erste Konzeptkunst sehen, die unten zu sehen ist.