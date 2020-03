Inxile empfindet grausamen Start von Wasteland 3 als "einladend und faszinierend"

Inxile Entertainment war einer der Entwickler, die Microsoft erworben hat, als sie vor einigen Jahren beschlossen, ihre Erstanbieter-Kapazität erheblich zu erhöhen. Als Entwickler der Xbox Game Studios erhielt das Studio viele Vorteile und das wirkte sich auch auf die Art und Weise auf, wie sie ihre eigenen Spiele konzipieren. In einem Interview mit GamingBolt sprach der Inxile-Gründer Brian Fargo darüber, wie wichtig es für Titel wie Wasteland 3 - Titel, die ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass bereitstehen - sei, einen "einladenden und faszinierend" Start zu bieten:

"Wir sehen uns auf jeden Fall an, wie Game-Pass-Spieler sich mit Spielen beschäftigen und wie wichtig die ersten Minuten eines Spiels sind. Wenn ihr ein Spiel fast sofort herunterladen und jederzeit ein- und aussteigen könnt, ist es umso wichtiger sicherzustellen, dass die ersten Minuten des Spiels einladend und faszinierend sind."

Es ist spannend, dass Fargo den Start seines neuen Rollenspiels als einladend empfindet, denn unmittelbar nach der Charaktererstellung geraten wir direkt in einen blutigen Hinterhalt, in dem all unsere Verbündeten auf furchtbare Art und Weise hingerichtet werden. Fesselnd kann man das vielleicht finden, aber hier wird wohl mal wieder klar, dass man über Worte streiten kann. Mehr Infos zu unseren Eindrücken vom Start des neuen Kapitels findet ihr in unserer Vorschau. Haben sich eure Spielgewohnheiten aufgrund des Xbox-Game-Passes verändert?