Wenn es um Lieblingsgenres geht, stehen Roguelikes für mich definitiv ganz oben auf der Liste. Ich glaube, ich habe mehr Spiele in dieser Kategorie gespielt als in jeder anderen. Es ist also ziemlich einfach für mich zu sagen, ob neue Rougelikes etwas Neues bieten oder ob es nur ein weiteres Spiel in der Menge ist. Into the Restless Ruins mischt und passt an dieser Front ein wenig, macht es aber meistens wirklich gut.

Das Besondere an Into the Restless Ruins ist, dass du deinen eigenen Dungeon erstellst. So wie Slay the Spire Karten mit unterschiedlichen Angriffen hat, hat Into the Restless Ruins Karten mit verschiedenen Arten von Räumen, die du platzieren kannst, um zu den Orten auf der Karte zu gelangen, die neue Teile der Welt freischalten. Die Räume haben auch unterschiedliche Fähigkeiten - zum Beispiel einen Raum, der dein Leben auffüllt, einen Raum, der den Schaden deiner Angriffe erhöht, oder Räume, die dir mehr Punkte geben, um in der nächsten Runde mehr oder teurere Räume zu kaufen.

Deine Aufgabe ist es, zum Endboss zu gelangen, einer Art Wache, die sich mit der Jungfrau (die deine Questgeberin ist) angelegt hat, und sobald du das getan hast, schaltest du die nächste Lane frei. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Pfade zum Freischalten und sie alle haben unterschiedliche Layouts, die die Strategie hinter der Anordnung Ihrer Räume ändern. Das Mädchen und alle anderen Charaktere, denen du in Into the Restless Ruins begegnest, stammen aus der schottischen Mythologie. Die Hühnerfrau und der Wulver sind weitere Charaktere, denen du begegnest, bei denen die Hühnerfrau es dir ermöglicht, Zimmer aufzurüsten, und der Wulver dir während deiner Läufe verschiedene Vorteile bietet. Es gibt nicht viel von einer Geschichte, aber das Wenige, das es gibt, sorgt für eine gute Stimmung. Wenn du möchtest, kannst du sogar das ganze Spiel auf Schottisch-Gälisch statt auf Englisch spielen.

Nun kannst du nicht einfach Räume auf die Karte werfen und erwarten, dass du völlig unbelastet herumlaufen kannst, wie du willst. Zunächst einmal enthält dein Dungeon verdammt viele Monster, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Dann ist da noch die Fackel, die langsam aber sicher ausbrennt und dich in Dunkelheit hüllen lässt. Um zu verhindern, dass die Fackel ausgeht, gibt es Räume, in denen du der Fackel einen Schubs geben kannst, damit sie noch ein wenig mehr brennt. Diese müssen daher strategisch so platziert werden, dass Sie die Kerze sowohl während der Fahrt zu Ihrem Tagesziel als auch zurück zu Ihrem Ausgangsportal brennen lassen können.

Es ist klar, dass Ant Workshop sich teilweise von Slay the Spire und auch viel von Vampire Survivors inspirieren ließ. Wenn du Runs nicht schaffst und stirbst, wirst du schließlich vom Spiel bestraft, indem es dir Karten mit Flüchen gibt. Wenn du gut abschneidest, wirst du mit Karten belohnt, die dir stattdessen einen großen Schub geben. Sie haben auch die Möglichkeit, verschiedene "Cantrips" hinzuzufügen, die es beim nächsten Start eines Tracks entweder schwieriger oder einfacher machen. Diese werden freigeschaltet, während du Into the Restless Ruins spielst, und es gibt etwa 40 davon, aber du kannst maximal vier gleichzeitig verwenden. Der ganze Deckbuilding-Aspekt ist Slay the Spire sehr ähnlich und das ist keineswegs ein negativer Punkt, ganz im Gegenteil. Wenn es um Vampire Survivors geht und wie sie Ideen von dort übernommen haben, bin ich leider etwas zweifelhafter.

Die Sache ist die, dass du keine Knöpfe drückst, um die Feinde anzugreifen. Das Spiel macht das automatisch, genau wie in Vampire Survivors. Und die Tatsache, dass die Gänge von Zeit zu Zeit bis zum Rand mit ihnen gefüllt sind, macht die Parallelen zu Vampire Survivors noch stärker. Into the Restless Ruins ist eine Art Mischung aus einem rouge-ähnlichen Deckbuilder und einem Horde-Überlebenden. Aber es ist nicht so lohnend wie der König der Hordenüberlebenden, Vampire Survivor, und es fühlt sich die ganze Zeit sehr fade und zahm an. Es gibt kein Gewicht in den Angriffen und du rennst einfach herum und siehst zu, wie die Feinde langsam aber sicher verschwinden, weil du sie angegriffen hast. Du schaltest zwar neue Waffen frei, während du spielst, aber das Problem bleibt bestehen und die Kämpfe fühlen sich langweilig und langweilig an. Die Endbosse bieten jedoch etwas mehr Abwechslung. Dort musst du Angriffen ausweichen und dich klug bewegen, um nicht zu früh zu fallen.

Into the Restless Ruins bietet wirklich schöne Musik. Eine Art Fusion aus klassischem Bit-Pop, der mit dem Flair der schottischen Folkmusik flirtet. Während die Musik eine vollständige Partitur ist, mischt sich die Grafik ein wenig. Es handelt sich um eine recht einfache Pixelgrafik, die absolut funktioniert und schön anzusehen ist, solange man sie nicht in den Nähten sieht. Ein Problem, das bei Spielen mit Pixelgrafik oft auftritt, ist, dass die Entwickler die Charaktere vergrößert haben, ohne ihnen genügend Pixeldichte zu geben, um im Spiel zu funktionieren - das ist auch hier der Fall, wobei Hen Wife und Wulver ziemlich schlecht aussehen. Aber alles in allem würde ich sagen, dass es ordentlich ist, aber das Ganze wird durch schlampige Fehler nach unten gezogen, die leicht korrigiert werden könnten.

Into the Restless Ruins bietet tatsächlich etwas Neues und Frisches, das dazu beiträgt, das geliebte Rougelike-Genre zu bereichern. Obwohl es sich großzügig von anderen rougeartigen Riesen bedient, hat Ant Workshop wirklich an den richtigen Stellen geliehen und etwas Einzigartiges geschaffen, das sehr süchtig macht und einen wahnsinnigen Wiederspielwert bietet. Ich hätte mir vor allem in den Kämpfen mehr Gewicht gewünscht, und die Grafik stockt stellenweise, aber alles in allem ist Into the Restless Ruins ein sehr gutes Spiel. Also geh raus und baue jetzt deinen eigenen Dungeon.