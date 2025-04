HQ

Gott weiß, dass es viele Zombie-Spiele aller Art gibt, aber irgendwie faszinieren sie uns nicht nur weiterhin, sondern bieten eindeutig einen Rahmen für gutes Storytelling. In der Welt der Spiele haben sie unzählige Male bewiesen, dass sie auch eine spannende Spielstruktur schaffen, und das gilt auch für Into the Dead: Our Darkest Days.

Viele der Aspekte, aus denen Into the Dead: Our Darkest Days besteht, wurden schon einmal gesehen, aber so weit neu gemischt, dass sie ein ziemlich effektives Zombie-Erlebnis bilden, bei dem es keinen Platz für große Überraschungen gibt. Aber durch effektives Gameplay, eher knackige Grafik und den Fokus auf das Überleben bekommt Into the Dead die nötige Tiefe, von der man zunächst denkt, dass sie fehlt.

Into the Dead ist ein 2D-Side-Scroller, in dem du ein paar Überlebende auswählst, um das Rückgrat deiner eigenen Art von Kolonie zu bilden, die sich im Laufe der Zeit allmählich erweitert. Du sitzt in Walton, Texas, fest, einer fiktiven Stadt, die nach dem Ausbruch der Zombie-Epidemie komplett geschlossen wurde, und es liegt an dir, deine Basis zu halten, für die Grundbedürfnisse deiner Überlebenden zu sorgen, während du bestimmte Ziele in Walton erkundest, um Ressourcen zu sammeln, Waffen zu finden und einen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, während du nach einem Ausweg suchst.

Werbung:

Zu Beginn wählt man, wie gesagt, nur zwei Überlebende aus, wobei es in der Basis sinnvoll ist, einen zu Hause zu behalten, entweder um sich zu erholen oder um Barrikaden zu unterhalten, oder um eine Art zentralisiertes Upgrade durchzuführen. Der andere wählt aus einer ständig wachsenden Karte ein Ziel in Walton aus, um Ressourcen zu erkunden und zu plündern. Into the Dead ist grafisch ein überraschend detailliertes Spiel, und ob es nun der schwache Lichtkegel deiner Taschenlampe in der ansonsten undurchdringlichen Dunkelheit einer verlassenen Tankstelle ist oder der Staub, der in der Luft hängt, wenn du einen Zombie bemerkst, der sich auf dem Boden über dir bewegt, Into the Dead zieht alle Register, um ein immersives Erlebnis zu schaffen, Und es funktioniert.

Auch im Schnappschuss gibt es bekannte, aber effektive Gameplay-Modelle. Es gibt ein einfaches Stealth-Modell, das in bestimmten Situationen sofortige Tötungen ermöglicht, es gibt ein rudimentäres, aber effektives Crafting-Modell, bei dem man offensichtlich viel zu wenig Platz im Inventar hat, um alles mitzunehmen, was man mitnehmen möchte, die aber alle für sinnvolle Upgrades seiner Basis verwendet werden können, und der eigentliche Kampf beinhaltet selten mehr als zeitgesteuerte Schläge mit einer Keule, eine Gitarre oder was auch immer man in der Nähe findet. Es ist jedoch erwähnenswert, dass vor allem der Kampf genug Gewicht hat, dass er für deine Charaktere (die dauerhaft sterben) gefährlich genug ist, um ihn jedes Mal spannend zu machen.

Das Problem ist, dass zwar all diese einzelnen Systeme funktionieren, die Wiederholung aber relativ schnell einsetzt. Die 2D-Perspektive und der Basenbau sind von This War of Mine entlehnt, das Konzept der schlimmen Folgen für den einzelnen Überlebenden im Falle eines Problems stammt von State of Decay, und die ganze Zombie-Epidemie ist ein so vertrautes Motiv, dass es nur sehr wenig Raum für echte Überraschungen gibt. Natürlich erweiterst du deine Fähigkeiten, wenn mehr Überlebende eintreffen, und Entwickler PikPok ist für seine relativ offene, aber subtile Art und Weise zu loben, nach und nach Wege zu finden, Walton zu entkommen. Jedes Mal, wenn Hector die Barrikaden wieder aufbaut und du mit genug Klebeband, Dielen und Schrauben entkommst, um einen weiteren Tag zu überleben, stellst du jedoch fest, dass es in der aktuellen Version von Into the Dead: Our Darkest Days einfach nicht mehr viel gibt.

Werbung:

Es ist nicht so, dass es dem Spiel an Funktionen mangelt, aber so wie der Loop derzeit aufgebaut ist, ist man den verschiedenen Aspekten dieses Loops so ausgesetzt, dass es schnell ermüdend wird. Wenn die Kernelemente wie das Kampfsystem, der Upgrade-Pfad und sogar die Überlebensmechanik zum Zeitpunkt des Schreibens ziemlich fein abgestimmt zu sein scheinen, ist es natürlich einfach, Zombie-Enthusiasten Into the Dead zu empfehlen. Es ist gut konstruiert, es führt kein Weg daran vorbei, aber vielleicht ist es das Fehlen einer direkteren Erzählweise, der einem das Gefühl gibt, im Dunkeln zu tappen, und diese Wiederholung setzt dadurch schneller ein, und das nimmt von dem, was sonst recht angenehm ist.

So wie es aussieht, ist Into the Dead: Our Darkest Days eine fantastische Grundlage, auf der PikPok aufbauen kann, und obwohl die aktuelle Schleife für mich eintönig wurde, vor allem ohne einen narrativen Rahmen, auf den ich mich beziehen kann, abgesehen von den Geschichten, die ich selbst erstellt habe, respektiere ich sie sehr.