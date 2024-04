International Game Developers Association will, dass Studiochefs mehr tun, um Entlassungen zu verhindern

HQ

Es scheint, als würden wir jede Woche, oder manchmal mehrmals in einer Woche, über eine neue Menge von Entlassungen in der Spieleindustrie diskutieren. Das Jahr 2023 war schrecklich für sie, und es sieht nicht so aus, als würde dieses Jahr besser werden.

Da die Unternehmen alles in ihrer Macht Stehende tun (abgesehen von der Abschaffung von Boni für Führungskräfte, höheren Gehältern usw.), um die Gewinnmargen auf Quartalsbasis so weit wie möglich zu steigern, scheint es, als würden wir in absehbarer Zeit kein Ende der Entlassungen sehen, aber die International Game Developers Association hat die Studioleiter aufgefordert, es besser zu machen.

"Der Ernst dieser Situation und ihre Auswirkungen auf die Branche können nicht hoch genug eingeschätzt werden", schrieb die IGDA (via Eurogamer). Die Studios werden aufgefordert, "nachhaltige Maßnahmen in ihren Organisationen umzusetzen, um unnötige Entlassungen zu vermeiden".

"Um eine widerstandsfähige und florierende Branche zu fördern, müssen Studios ein nachhaltiges Wachstum besser planen und aufhören, Talente aus ihren eigenen Unternehmen und der gesamten Branche zu vertreiben. Gemeinsam können wir die aktuellen Herausforderungen, mit denen Entwickler und die Branche insgesamt konfrontiert sind, mit Resilienz und Einfühlungsvermögen meistern und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für Spiele und alle, die sie entwickeln, aufbauen."

Da immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen, fürchten viele Menschen um ihre Zukunft in der Gaming-Branche. Wo hört der Schwarze Peter Ihrer Meinung nach auf?