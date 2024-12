Intergalaktische Schauspielerin reagiert auf die negative Resonanz des Spiels

HQ

Die Schauspielerin Tati Gabrielle, die die Protagonistin im neuen Titel von Naughty DogIntergalactic: The Heretic Prophet spielt, hat auf die Welle des negativen Feedbacks nach der Veröffentlichung des ersten Trailers des Spiels reagiert. Während viele Akteure, die sich mit Kontroversen auseinandersetzen, oft einen düstereren Ansatz für solche Kritik wählen, wählte Gabrielle einen anderen Weg. In den sozialen Medien postete sie eine Zeichnung von sich und Ciri aus The Witcher, auf der beide einen Moment mit einem Getränk mit dem Titel "Incel Tears" teilen.

Gabrielle schrieb auch "du verrückter Bruder?", was Öl ins Feuer zu gießen schien, vor allem bei denen, die mit Gabrielles Charakter unzufrieden waren. Trotz der hitzigen Reaktionen scheint Gabrielle die Situation mit Humor und Selbstvertrauen anzunehmen.

Was hältst du von Tati Gabrielles Reaktion?