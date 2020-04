Interaktive Visual Novel If Found soll im Mai erscheinen

Entwickler Dreamfeel hat am Freitag das Erscheinungsdatum ihres neuen Spiels If Found angegeben. Die Visual Novel erscheint am 19. Mai auf Steam und im App Store auf dem PC. Das Spiel folgt der Protagonistin Kasio, die sich der ungewöhnlichen Herausforderung gegenübersieht, ein schwarzes Loch schließen zu müssen. Wenn ihr das nicht gelingt, dann kann sie nicht mehr ihr zu Hause in Irland besuchen, weil die ganze Welt zerstört werden könnte. Der erste Trailer gibt euch einen bunten Eindruck.

