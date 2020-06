Insurgency: Sandstorm präsentiert Operation: Nightfall

Insurgency: Sandstorm ist ein von New World Interactive entwickeltes FPS-Actionspiel, das im Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Für die vielen Fans erarbeitet der Entwickler regelmäßig neue Inhalte und dazu gehört auch Operation: Nightfall, das diese Woche angekündigt wurde. Jede Karte im Spiel, einschließlich des neuen Schauplatzes Tideway, wird mit einer Nachtvariante erweitert. Im PvP werden diese Umgebungen in zeitlich begrenzten Wiedergabelisten verfügbar sein, außerdem werden Community-Server damit bespielt. New World Interactive hat wohl außerdem die feindliche KI verbessern können.

Um uns dabei zu helfen, im Dunkeln zu kämpfen, bietet der Entwickler den Spielern eine Reihe hilfreicher Ausrüstungsgegenstände an: Nachtsichtbrillen, Taschenlampen, Infrarotgeräte und mehr. In Operation: Nightfall werden zudem fünf neue Waffen hinzukommen und alle sind kostenlos erhältlich. Natürlich ist nicht alles kostenlos, da ein paar Premium-Skins vorgestellt wurden. Wer mehr Infos dazu oder zu den aktuellen Patch-Notes haben möchte, den leiten wir zu Steam weiter.