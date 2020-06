Insomniac definiert neu, was ihr von Spider-Man: Miles Morales erwarten solltet

Eine der herausragenden Ankündigungen von Sonys großer PS5-Vorstellung letzte Woche war Spider-Man: Miles Morales, obwohl sich schnell herausstellte, dass die Kommunikation rund um den Titel nicht abgestimmt und fehlerbehaftet war. Die nachfolgenden Aussagen haben leider nicht dabei geholfen, dass sich Spieler ein klareres Bild verschaffen konnten, deshalb haben Insomniac Games und Sony nun noch einmal versucht, die Situation ein wenig aufzuklären.

In einem neuen Beitrag im Playstation-Blog beschreibt Game Director Brian Horton das Spiel als eigenständige Erfahrung mit "einem vollständigen Handlungsbogen rund um Miles". Peter Parker gehe es gut, doch das hier sein Miles' Geschichte, heißt es weiter. In puncto Spiellänge und Umfang ähnelt das hier Spielen, wie Uncharted: The Lost Legacy - das haben wir uns bereits gedacht.

The Lost Legacy folgte nach der Veröffentlichung von Uncharted 4: A Thief's End und bot den Spielern ein prägnanteres, in sich geschlossenes, eigenständiges Abenteuer mit einer erfrischten Besetzung von Charakteren und einer neuen Umgebung. Es war kein Spiel in voller Größe, aber auch nicht weit davon entfernt. Wie sich dieser Ansatz auf Spider-Man: Miles Morales überträgt, ist immer noch offen, doch Horton bestätigt, dass das Studio "den Spielern eine neue Geschichte mit frischen Versatzstücken, eigenen Bösewichten und einzigartigen Quests in Marvels New York City erzählen" möchte.

Horton sprach auch darüber, was das Spiel auf der PS5 technisch bieten werde und wie sich diese Erfahrung vom originalen PS4-Spiel unterscheide: Die Umgebungen sollen "fast sofort geladen" werden, auch "Raytracing und 3D-Audio" wurden hervorgehoben. Horton erwähnte sogar den Dualsense-Controller, ohne Einzelheiten zu nennen:

"Wir haben unsere Charaktere in 4D gescannt und [bieten] verbesserte Hautschattierung für realistischere Charaktere und [...] Haar, das sich viel natürlicher bewegt, an. Viele der Assets der Stadt wurden ebenfalls aktualisiert, um die Vorteile der neuen Konsole zu nutzen. Wenn ihr Miles' Geschichte erlebt, werdet ihr die Dinge dank der PS5 auf ganz neue Weise sehen, hören und fühlen", beschreibt der Chefentwickler.

Sony selbst glaubt übrigens nicht, dass in ihrer Präsentation irgendetwas irreführend kommuniziert worden sei. In einem Interview mit CNET erklärte der Playstation-Manager Jim Ryan: "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir den Next-Gen-Teil der Show nicht effektiv mit etwas [bestücken] würden, das entweder trivial oder irreführend war." Schauen wir uns die vage Nachrichtenlage an, würde wir fast widersprechen wollen, aber jetzt ist die Sache ja geklärt... Spider-Man: Miles Morales wird zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in diesem Jahr auf der PS5 landen.