Insider deutet auf zwei neue Silent-Hill-Spiele hin

Fans von Horrorspielen sollten mit der Silent-Hill-Serie bestens vertraut sein, obwohl die Reihe seit vielen Jahren brachliegt. Der letzte Haupteintrag war Hideo Kojimas P.T., eine interaktive Demo zu einem gestrichenen Projekt des Rechteinhabers Konami. Das gesamte Projekt - Silent Hills - wurde nach der Trennung des Künstlers vom Studio jedoch eingestampft und ist seitdem ein Nährboden für Spekulationen und Mythen. Laut einem neuen Gerücht könnten wir in Zukunft aber möglicherweise wieder mehr vom Horror-Franchise sehen.

Der Twitter-Nutzer AestheticGamer (VG247 vertraut der Quelle, weil dieser Account früher unter dem Decknamen "DuskGolem" das Resident-Evil-3-Remake leakte) will in Erfahrung gebracht haben, dass Konami vor etwa zwei Jahren angeblich "verschiedene Entwickler kontaktierte", um sie für eine Zusammenarbeit an zwei geplanten Silent-Hill-Spielen anzuwerben. Eines davon sein laut dem Nutzer ein "Soft-Reboot " der Serie, während das andere wohl ein "ein episodisches TellTale/Until-Dawn-Spiel" werden sollte.

Leider ist das schon alles, was der Nutzer erfahren haben will, doch wir nehmen seit einigen Monaten vereinzelte Lebenszeichen von Silent Hill wahr. Ob das nur ein weiteres Zucken eines nicht sterben wollenden Kadavers ist oder ob sich bei Konami wirklich etwas tut, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Allzu viel Beachtung sollten wir solchen Gerüchten nicht zukommen lassen, zumindest nicht bis sich der Publisher offiziell dazu äußert.