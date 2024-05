InnerSloth legt aufregende Pläne für Among Us im Jahr 2024 vor

HQ

Entwickler InnerSloth hat große Pläne für die Zukunft von Among Us. Allein für 2024 gibt es viele spannende Entwicklungen und geplante Änderungen und Ergänzungen, und jetzt hat der Schöpfer des beliebten sozialen Deduktionsspiels seine Roadmap für das Jahr festgelegt.

Uns wird gesagt, dass 2024 neue Rollen eingeführt werden. Wir wissen noch nicht, was sie sein werden, aber InnerSloth merkt an, dass jeder "seine eigene kleine Macke einführen wird, die für einige sehr interessante Lobbys sorgt".

Ansonsten können wir an der breiteren Feature- und Lebensqualitätsfront eine bessere Lobby-Filterung, aufgeräumtere und intuitivere Lobby-Einstellungen, Lobby-Musik, Crew-Mit-Chatter auf dem Bildschirm und mehr erwarten.

Es wird auch eine neue Reihe von Kosmetika und Kollaborationen geben, und während die Einzelheiten dazu ebenfalls unter Verschluss gehalten werden, fügte InnerSloth hinzu: "Ihr wisst alle, wie wir mit den niedlichen, albernen und chaotischen Kollaborationen mit anderen Studios umgehen. Wir würfeln und hoffen, dass wir Sie auch in diesem Jahr umhauen können. Niemand ist sicher."

Es wird auch einige andere Überraschungen geben, auf die man sich freuen kann, obwohl auch dies unter Verschluss gehalten wird, wobei InnerSloth erklärt: "Ich kann nicht mehr als das sagen, weil wir Sie gerne überraschen!"

Was hoffen Sie, dass dieses Jahr zu Among Us hinzugefügt wird?