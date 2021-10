Innersloth hält daran fest: Playstation- und Xbox-Versionen von Among Us kommen bis Ende des Jahes

HQ

Die Entwickler Innersloth möchten den Partyspiel Among Us aus dem Jahr 2018 noch in diesem Jahr auf Playstation- und Xbox-Konsolen ausliefern, doch sie hängen ihrem internen Zeitplan bereits etwas hinterher. In einem Artikel hält das Studio trotzdem daran fest, die neuen Versionen in den nächsten zweieinhalb Monaten veröffentlichen zu können. Mitschuld trifft unter anderem das kommende Update, das "zwei große Änderungen am Spiel einführen wird". Damit der neue Code nicht zu weiteren Komplikationen führt, muss das Team sicherstellen, dass Among Us auf allen Systemen miteinander kompatibel ist. Vermutlich werden wir spätestens auf den Game Awards am 9. Dezember etwas Neues hören.

Quelle: Gamingbolt.