Infos zur Cloud-Version von Hitman 3 auf Nintendo Switch

IO Interactive erinnerte diese Woche noch einmal daran, dass Hitman 3 am 20. Januar auch auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird. Die Cloud-Version dürft ihr einige Stunden lang ausprobieren, ehe ihr zum Kauf der App aufgefordert werden (rechtlich ist die Nutzung der Streaming-Infrastruktur nicht mit dem Zugang zu einer digitalen Kopie eines Spiel vergleichbar, daher der Umweg).

Genau wie bei der Cloud-Edition von Control werdet ihr auf diesem Wege auf der Switch die PC-Version von Hitman 3 spielen können. Der große Unterschied in der Erfahrung liegt letztlich in der Bildauflösung, die von eurer Verbindungsqualität abhängt. Ihr könnt jedenfalls zwischen dem Qualitäts- und einem Leistungsmodus wählen und in beiden Fällen Raytracing-Lichtspiegelungen genießen.