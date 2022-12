Inflexion Games zeigt mehr Nightingale Gameplay

HQ

Im Rahmen der laufenden The Game Awards-Show hat Inflexion Games gerade einen brandneuen Blick auf das kommende Shared-World-Survival-Crafting-Spiel Nightingale geworfen. Bevor das Spiel offiziell eintrifft und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in den Early Access eintritt, hat der Entwickler einige neue Funktionen vorgestellt, die im Spiel vorhanden und verfügbar sein werden.

Dazu gehören das von Mary Poppins inspirierte Gleitsystem, das es den Spielern ermöglicht, mit einem Regenschirm sanft durch die Luft zu schweben, und die breiten Höhlensysteme, die erkundet werden können und zweifellos zu einer Vielzahl nützlicher Ausrüstung und Beute sowie tödlichen und gefährlichen Feinden führen. Und zum Thema Feinde zeigt der Trailer einige der anderen Feinde, die das Fantasy-Abenteuer bieten wird, darunter Riesen, Elder Eotens und die aggressiven Bound-Varianten, die eine Bedrohung für jeden darstellen, der ihnen bei der Erkundung der Fae-Reiche über den Weg läuft.

Ansonsten wurde uns im Rahmen einer kürzlichen Pressekonferenz ein wenig mehr über die Roadmap und die Funktionsweise der verschiedenen Systeme erzählt. In Bezug auf Letzteres erklärte Inflexion, dass das Spiel zum Start des Early Access ausschließlich kooperativ sein wird, dass sechs Freunde sich gleichzeitig in einem Realm zusammenschließen können und dass es in naher Zukunft keine Pläne für PvP-Kämpfe gibt. Das Entwicklerteam hat Pläne, die Anzahl der Spieler in einem Realm zu erhöhen, wird aber mit einem kleineren Maßstab beginnen. Was die Roadmap betrifft, so wird uns gesagt, dass es Anfang 2023 vor dem EA-Start eine Beta geben wird und dass die Konsolenveröffentlichung derzeit nicht zu den unmittelbaren Dingen gehört, auf die sich das Studio konzentrieren wird.

Während die genauen Daten für die Beta und den Early Access-Start noch nicht bekannt gegeben wurden, können Sie unten den Gameplay-Trailer zu den Game Awards sehen.