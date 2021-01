Infektiöse Koop-Modi von Call of Duty: Black Ops Cold War eine Woche lang testspielen

You're watching Werben

Wer sich Call of Duty: Black Ops Cold War nicht gekauft hat, wird von Activision regelmäßig mit Testzeiträumen und Anspielaktionen belohnt. Falls ihr euch den neuen Ego-Shooter anschauen möchtet, dürft ihr zwischen dem 14. und dem 21. Januar alle Zombies-Spielmodi ausprobieren, selbst wenn ihr das Game gar nicht besitzt. Spieler auf Xbox und PC können im Aktionszeitraum "The Maschine" und "Cranked" spielen, auf Playstation-Konsolen steht darüber hinaus der Modus "Onslaught" zur Verfügung.

Ganz kostenlos ist das alles nicht, da Sony und Microsoft entsprechende Online-Mitgliedschaften voraussetzen, wenn ihr die entsprechenden Funktionen auf einer Playstation oder einer Xbox nutzen wollt. Alle erzielten Fortschritte werden online gespeichert und in die finale Version übertragen, falls ihr das Game doch irgendwann kaufen solltet. Wer Call of Duty noch nicht gespielt hat, der kann die Aktion am Wochenende jedenfalls gut dazu nutzen, um mit Freunden zusammen zu spielen. Alle weiteren Informationen zu dieser Aktion gibt es an dieser Stelle.