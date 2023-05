IndieDevDay Barcelona hat zwanzig Top-Partner, angeführt von Devolver Digital

HQ

Obwohl die Sommer-Event-Saison für die Videospielindustrie dank der PlayStation Showcase der letzten Woche als eröffnet angesehen werden kann, werden einige wichtige Veranstaltungen in den kommenden Monaten auf nationaler Ebene zweifellos viel interessanter sein, wie der IndieDevDay, der am 8., 9. und 10. September 2023 in La Farga, Barcelona, stattfinden wird.

Die Barcelona Indie Game Fair hat nun ihre Auswahl an Investitionspartnern, Publishern und Studiosponsoren vorgestellt, mit denen sie hoffen, mehr Studios und Entwickler für die Veranstaltung zu gewinnen und Geschäftstreffen zu organisieren, um ihre Spiele zu fördern. Die Liste umfasst große nationale Namen wie Abylight (One Military Camp) und The Game Kitchen (Blasphemous) sowie internationale Namen wie Meridiem Games, Devolver Digital (Hauptpartner der Messe), Focus Entertainment und Humble Bundle. Sie können das bestätigte Panel in der Abbildung unten überprüfen.

Darüber hinaus haben die Organisatoren angekündigt, dass in den kommenden Wochen weitere kooperierende Unternehmen bekannt gegeben werden, sodass Sie die Veranstaltung im Auge behalten müssen, die im Kalender der Videospielveranstaltungen in Südeuropa an Gewicht gewinnt.