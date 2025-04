Indiana Jones and the Great Circle (PS5)

HQ

Nachdem ich in meiner Jugend viele Male Indiana Jones-Filme geschaut habe, fühle ich mich sehr nostalgisch, wenn ich in die Fußstapfen des berühmten Archäologen schlüpfe. Mein erster Eindruck wird jedoch von Anfang an getrübt, als am Ende eines filmischen und langsamen Abschnitts der Bildschirm einfriert und ich gezwungen bin, von vorne anzufangen. Trotzdem wächst die Atmosphäre mit jedem Schritt, da mich das Bekannte aus den Filmen komplett mitreißt. Das hat allerdings auch eine Kehrseite: Obwohl ich mich für das schwierigere Rätsellevel der beiden Optionen entschieden habe, erinnere ich mich dank der Filme so scharf an ihre Lösungen, als wären sie gestern gewesen, und daher bleibt die Freude am Erfolg ein wenig getrübt.

Indiana Jones and the Great Circle ist so konzipiert, dass es unabhängig von der Fähigkeitsstufe sehr spielerfreundlich ist, da die Entwickler mehrere Einstellungen in den Menüs vorgenommen haben, um den Komfort zu erhöhen. Wer zum Beispiel unnötiges Suchen hasst, kann Gegenstände und die wichtigsten Ziele für den Fortschritt als sichtbarer markieren. Den gleichen Trick kann man auch für Indys Gefährten anwenden. Tode verursachen auch keinen allzu großen Rückschlag, da automatische Speicherungen recht häufig vorkommen, aber das Beste: Das Pausenmenü zeigt an, wann der letzte Spielstand gemacht wurde. In Spielen mit automatischem Speichern ist dies oft ein Problem, da Sie nicht wissen, wie viel Sie wiederholen müssen, wenn Sie sich entscheiden, die Sitzung abrupt zu beenden.

Äußerlich sieht die PlayStation 5-Version sehr gut aus. Die aus den Filmen bekannten Hauptfiguren sehen nicht genau identisch mit ihren Vorgängern aus, aber sie setzen dennoch ihren Standpunkt ein und ergänzen die Handlungsteile der Geschichte in den Dialogabschnitten. Bei der Sprachausgabe liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf Indiana Jones, und Troy Baker gelingt dies in diesem Bereich hervorragend, wodurch die Stimmung auf breiter Front gehoben wird. Allerdings sind die Nebencharaktere der Aufgabe nicht immer gewachsen, da das offenere Abenteuer manchmal zu unbeabsichtigten Wiederholungen in Dialogen oder zur Aktivierung in den falschen Momenten führen kann. Das Spiel schreitet hauptsächlich bemerkenswert linear voran, obwohl die Erkundung manchmal freier ist und gerade das Abweichen von der Route der Grund für die seltsamen Reaktionen der KI-Charaktere sein könnte. Die Details, die noch einer Feinabstimmung bedürfen, ruinieren das Erlebnis jedoch nicht, sondern sorgen allenfalls für eine kleine Überraschung. Nebenbei bemerkt möchte ich die Szene erwähnen, in der ich einen Faschisten verprügelte, der mir in die Quere kam, und nach dem Faustkampf hörte ich Indy sagen " Das ist Dr. Jones für dich", was mich zum Lachen brachte.

Indiana Jones and the Great Circle spielt in der Welt des Films und spiegelt stark die Ereignisse von The Last Crusade und Raiders of the Lost Ark wider. Der größte Unterschied zu den Filmen besteht jedoch darin, dass Indy seine Feinde nicht ständig mit seiner Peitsche, verschiedenen Sturmwaffen oder einer Pistole herausfordert. Man kann Kampfsituationen nicht komplett vermeiden, aber ich denke, das Spiel bietet ein besseres Erlebnis, wenn Indy sich in die Schatten schleicht, Gefahren ausweicht, mit Hilfe seiner Peitsche an schwierige Orte vordringt und Orte ruhig mit seinem Verstand erkundet und nicht wie ein Actionheld im Rambo-Stil von einem Kampf zum nächsten schreitet. Es ist zum Beispiel geradezu frustrierend, wenn ein Wachmann in seine Pfeife bläst oder laut schreit, wenn all die feindlichen Bedrohungen in der Nähe die Situation in eine rasante Szene aus einem Call of Duty -Spiel verwandeln. Das bricht die Immersion zu sehr, obwohl ich Spiele mit intensiver Action mag.

Indiana Jones and the Great Circle leidet am meisten darunter, dass ich als großer Fan alter Indy-Filme das Gefühl habe, dass ein gutes Gedächtnis eine Art Fluch ist. Während des Abenteuers hatte ich oft das Gefühl, dass ich das schon einmal gesehen hatte, und ich wusste im Voraus zu viel über die Szenerie. Glücklicherweise gibt es noch etwas Raum für Fantasie, und es gibt kein direktes Kopieren, was dazu beiträgt, die Situationen bedeutungsvoll zu halten. Neben den Hauptaufgaben werden auch zusätzliche Tätigkeiten in Form von zahlreichen Nebenaufgaben angeboten, was die Dauer der Hauptgeschichte, die etwa neun Stunden dauert, erhöht. Indy hat auch die Möglichkeit, sich nach dem Freischalten zwischen bestimmten Hauptbereichen zu bewegen, so dass man auf Wunsch noch einmal an unerledigten Nebenaufgaben arbeiten kann. Auch die zusätzliche Erkundung hat ihre Vorteile, denn in den Gebieten verbergen sich unter anderem Hefte, die die Fähigkeiten verbessern, und können dann mit gesammelten Punkten freigeschaltet werden.

Insgesamt habe ich es sehr genossen, in die Stiefel von Indiana Jones zu schlüpfen und den Bösewichten ein Dorn im Auge zu sein, aber gleichzeitig meinen eigenen Interessen nachzugehen - der Suche nach Schätzen. In Schwierigkeiten zu geraten und verschiedene Fallen zu überleben waren immer Höhepunkte, da ich Instinkt und Vernunft kombinieren musste, um eine Lösung für die Situation zu finden. Die Handlung ist für mich in Spielen selten die Hauptsache, aber als so epischer Charakter konnte ich das Abenteuer genauso angehen, wie ich es in alten Indy-Filmen tun würde: mit der Kraft der Nostalgie. Dieses Spiel ist ein Erfolg, vor allem, wenn man alles Neue erlebt, ohne die alten Filme zu kennen.