Inazuma Eleven: Victory Road

HQ

HQ

Im Jahr 2025 belebte Level5 zwei seiner beliebtesten Serien vom Nintendo 3DS wieder, Fantasy Life und Inazuma Eleven. Fünfzehn Jahre nach Inazuma Eleven 3 wird uns endlich der nächste Titel in der fantasievollen JRPG-Reihe über Grundschüler serviert, die groß träumen und mit ihrem magischen Footballspiel die Welt erobern wollen – und es trifft hart mitten ins Netz. Level 5 schafft es erneut, vielleicht besser als je zuvor, das Drama und das Abenteuer des Fußballs einzufangen und auf die Spitze zu treiben – allerdings in einem Paket, das sicher, farbenfroh und voller Freude ist. Es ist einfach fantastisch.

Im Inazuma Eleven-Universum hat es einen Generationswechsel gegeben. Mark Evans, der in den Originaltiteln die Hauptfigur war, spielt keinen Football mehr. Jetzt ist es sein Sohn Harper, der auf dem Platz läuft. Er ist ein wahres Wunderkind. Niemand kommt an sein Talent heran. Tatsächlich ist ihm langweilig und er nimmt das Spiel als selbstverständlich hin. Ihm gegenüber steht Destin Billows. Destin ist unsere Hauptfigur, und seine Gesundheit hindert ihn daran, seinen Traum vom Fußballspielen zu verwirklichen. Er muss an einer neuen Schule anfangen, an der das Kicken von Bällen verboten ist. Deshalb glaubt Destin, dass er hier seinem Traum entkommen kann. Er glaubt, seinem Schicksal entkommen zu können, doch schon bald trifft er auf das Problemkind und Unruhestifter Briar. Er findet einen Ausweg für seine Frustration, indem er Schlägereien mit Mobbern in der Stadt anfängt. Destins scharfer Fußballverstand erkennt, wie Briar diese Straßenkämpfe mit seiner überlegenen Beinkraft gewinnt, und erkennt, dass hier ein großes Fußballtalent verschwendet wird, was seine Leidenschaft neu entfacht. Vielleicht kann er selbst keinen Football mehr spielen, aber er kann Trainer sein. Schon bald gründet er eine Footballmannschaft, aber wie erwähnt, ist Fußballspielen an der Schule verboten. Ein Skandal vor Jahren zwang die Schule, den Sport zu verbieten, um ihren Ruf zu retten. Die ersten etwa zehn Stunden des Spiels werden daher mit einem politischen Spiel an der Schule verbracht, anstatt Football zu spielen. Die Schule ist von Korruption und Verschwörungen durchdrungen. Das haben wir schon in japanischen Rollenspielen wie Persona 5 gesehen, aber hier werden diese Probleme kaum kommentiert. Sie dienen eigentlich nur als eine Art politisches Labyrinth, das von Destin und den anderen footballbegeisterten Schülern durchquert werden kann. Es ist nicht so, dass das Spiel sich mit diesem schweren Thema beschäftigen muss, aber man kann nicht anders, als zu sagen, dass es ein zutiefst problematisches Schulsystem ist, das am Anfang der Geschichte etwas ablenken kann, gerade weil es kein System ist, das besiegt und abgebaut werden muss, sondern einfach diplomatisch navigiert werden muss, und wir dann einfach mit den Schultern zucken, wenn Fußball wieder erlaubt ist – denn natürlich wird es wieder erlaubt. Wir müssen irgendwie die Prämisse akzeptieren, dass dieses Spiel von einer Gruppe Siebtklässler handelt, die praktisch keine Eltern oder andere verantwortungsbewusste Erwachsene in der Entfernung haben.

Werbung:

Wenn die Geschichte gut funktioniert, dann liegt das daran, dass sie in all den Tugenden und Sünden des Animes verwoben ist. Alles ist besonders dramatisch. Es ist übertrieben, alles muss betont und ausgeschrieben werden. Die Figuren sprechen laut über sich selbst, als würden sie eine Kurzgeschichtenanalyse in einem dänischen Kurs präsentieren, und seltsamerweise funktioniert das. Es funktioniert so, wie es nur in einem Anime möglich ist. Am Ende interessiert man sich für all die verrückten Charaktere, denen man im Spiel begegnet, auch wenn sie manchmal auf eine Weise anstrengend sind, wie es nur in Anime der Fall ist, und wenn sie auf dem Fußballplatz stehen, könnte es genauso gut ein kosmischer Kampf gegen das Böse sein als ein kleines Turnier in einem Sport.

Vielleicht ist mein Bezugspunkt für japanische Rollenspiele zu eng, aber ich kann nicht anders, als Inazuma Eleven als Persona mit Football zu sehen. Wenn du denkst, du wirst nur Fußball spielen, wirst du überrascht sein. Ein großer Teil der Zeit verbringt man damit, die Bewohner der Stadt kennenzulernen: einer Dame bei der Suche nach ihrer verlorenen Katze zu helfen, Nudeln zu essen oder gegen die Sicherheitskräfte der Schule zu "kämpfen". Diese Interaktionen finden in rundenbasierten Kämpfen statt, die auf einem Schere-Stein-Papier-System basieren. Einer alten Dame beim Überqueren der Straße zu helfen, ist ein rundenbasierter Kampf, bei dem deine hilfreichen Kommentare und ermutigenden Bemerkungen die Angriffe sind, die du wählst. Es ist ziemlich amüsant, aber das System wird schnell monoton und kann manchmal etwas zu umständlich sein. Andererseits bringen all diese Kämpfe Belohnungen und Ausrüstung, die auf dem Spielfeld eingesetzt werden können. Außerdem gibt es auch Nebenaktivitäten wie Training und Freundschaftsspiele, die wichtig sind, um das Team aufzurüsten, und wenn man schließlich Fußball spielen kann, ergeben all diese Aktivitäten Sinn. Alles in allem ist der Story-Modus des Spiels ein Erfolg. Es fühlt sich wirklich an, als würde man eine ganze Staffel eines coolen Sport-Animes durchspielen.

Allerdings sind es die Fußballspiele, die das zentrale Gameplay des Spiels bilden, aber wir sind weit entfernt von EA Sports FC. Realismus steht nicht im Mittelpunkt. Die Matches finden in Echtzeit statt, aber wenn zwei Spieler aufeinandertreffen, gibt es ein Duell, bei dem jeder Spieler eine Fähigkeit oder einen Angriff wählen darf. Diese werden in einem Pool aus Verteidigungs- und Angriffspunkten berechnet, und der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt das Spiel. Das Gleiche gilt beim Punkten. Es reicht nicht, den perfekten Pass zu machen und den Ball richtig zu platzieren. Der Torwart hat einen Punktepool. Wenn ein Schuss gegen sie geworfen wird, werden die Angriffspunkte des Schusses von diesem Pool abgezogen, und wenn der Schuss null erreicht, landet der Ball im Tor. Deshalb solltest du den Ball so oft wie möglich herumpassen und Spezialaktionen einsetzen, um einen Schuss aufs Tor zu optimieren. Das klingt kompliziert, und ich muss zugeben, dass ich es etwas verwirrend fand. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie all diese Dinge berechnet werden, aber wenn du dieses Gameplay spaßig findest, gibt es viele Möglichkeiten, tiefer einzutauchen. Alle Spezialbewegungen der Spieler sind die visuellen Highlights der Fußballspiele. Jedes Mal, wenn du einen ausführst, fliegt er mit Feuer, Blitz und seltsamen Kreaturen umher. Es ist eine Freude, das anzusehen. Der einzige Nachteil ist, dass es das Spiel ständig unterbricht, und sobald man einen bestimmten Zug mehrmals gesehen hat, wird es etwas langweilig.

Werbung:

Die Menge an Inhalten in einem Spiel ist nicht unbedingt ein Qualitätsindikator, das versteht sich von selbst, aber dennoch ist es großartig, wenn ein Spiel kommt, das voller Inhalte ist – und das ist Inazuma Eleven – und zum Glück muss man dafür keinen Aufpreis zahlen. Level 5 verdient Lob dafür, dass es mit Mikrotransaktionen und zusätzlichen Packs nicht übertrieben ist, auch wenn sie das hier leicht hätten tun können. Zusätzlich zu den Hauptgeschichten des Spiels gibt es einen völlig anderen Story-Modus. Ja, es gibt zwei Story-Modi. Der zweite heißt Chronicle Mode und enthält eine zusätzliche Portion Anime. Während die Intro-Sequenz in diesem Modus läuft, beginnt man sich zu fragen, ob man versehentlich eine Folge von Neon Genesis Evangelion gestartet hat. Um die Welt vor der Zerstörung zu retten, musst du in der Zeit zurückreisen und das Geheimnis hinter Keshi finden, eine Art Geist, den bestimmte Fußballspieler beschwören können. Dies geschieht, indem man Matches aus den Highlights der gesamten Inazuma Eleven-Serie spielt. Zusätzlich zu den beiden Story-Modi kannst du auch dein eigenes Team für Online-Matches erstellen und sogar deine eigene Stadt bauen, in der dein Team trainieren kann.

Inazuma Eleven: Victory Road hat seine Probleme: Bestimmte Aspekte sind zu repetitiv und monoton, und all die vielen Punktsysteme sind schwer zu verstehen, aber insgesamt ist es ein wirklich gutes Spiel. Man muss nicht unbedingt Fußballfan sein, um es zu genießen. Im Gegenteil, du könntest es zu seltsam finden, wenn du dich nur für Fußball interessierst. Wenn du japanische Rollenspiele wie Persona magst oder die übertriebenen und dramatischen Effekte liebst, die nur Sport-Anime bieten können, ist Inazuma Eleven ein absolutes Golden Goal.