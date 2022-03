In Valkyrie Elysium spielt ihr noch dieses Jahr eine rechtschaffende Walküre

Valkyrie Elysium ist ein neues Actionspiel, das Soleil Ltd. im Auftrag von Square Enix anfertigt. Der Titel setzt an das PS1-Spiel Valkyrie Profile an, soll allerdings ein eigenständiges Abenteuer sein. Wir spielen eine Walküre, die mit Magie und Waffengewalt das Ende der Welt aufhalten soll. Hinter der drohenden Apokalypse scheint sich jedoch noch eine andere Wahrheit zu verbergen...

Square Enix stellt das Kampfsystem als "strategisch" dar, allerdings erwecken die bisher gezeigten Spielszenen eher den Eindruck, dass sich der taktische Anspruch in Grenzen halten dürfte. Wir bekommen es mit unterschiedlichen Gegnertypen zu tun, die eigene Herangehensweise erfordern. Unsere Heldin kann sich mithilfe eines Greifhakens flink über das Schlachtfeld bewegen und Feinde mit Elementarangriffen auf Abstand halten. Sollte eine Konfrontation zu schwierig werden, lassen sich sogenannte „Einherjar"-Krieger heraufbeschwören, die uns im Kampf beistehen.

Valkyrie Elysium soll noch 2022 erscheinen und es ist momentan für PC und Playstation-Konsolen geplant. Im Playstation-Blog erfahren wir nicht viel mehr, aber die Entwickler glauben daran, dass das Action-Game auf der PS5 mit einer Performance von 60 Bildern pro Sekunde bei 4K-Auflösung laufen wird.