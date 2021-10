In Starfield wird mehr gesprochen als in Skyrim

HQ

Der Entwickler Todd Howard von Bethesda Game Studios ließ sich am Donnerstag auf der Tokyo Game Show blicken, um im Xbox-Stream von Microsoft eine japanische Lokalisation für Starfield zu bestätigen. Laut dem Entwickler werden über 300 Synchronsprecher an diesem Projekt arbeiten und mehr als 150.000 Dialogzeilen einsprechen. Zum Vergleich: The Elder Scrolls V: Skyrim hatte etwa 60.000 Zeilen, Cyberpunk 2077 etwas unter 100.000 Zeilen und Fallout 4 etwa 110.000 Zeilen. Was das für den Umfang des Spiels bedeutet, ist unklar, denn die Maßeinheit ist uneinheitlich. Starfield erscheint am 11. November 2022 für PC und Xbox Series.