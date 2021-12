In Endling: Extinction is Forever müsst ihr drei Fuchswelpen mit eurem Leben beschützen

HQ

Herobeat Studios aus Spanien ist das zweite Indie-Team, das für den heutigen Abend eine bedrückende Projektvorstellung gewählt hat. In Endling: Extinction is Forever spielen wir eine Fuchsmutter, die vor der schwierigen Aufgabe steht, drei Fuchswelpen in einer überaus feindlichen Welt am Leben zu halten.

Das Stealth-Abenteuer mit Survival-Einflüssen lässt uns auf der Suche „nach dem einen Ort, an dem uns die Menschen nicht verletzen können" gefährliche Umgebungen durchqueren. Wenn ihr nicht aufpasst, dann überlebt unser Nachwuchs die beschwerliche Reise vielleicht nicht. Unterwegs müsst ihr Nahrung finden und euren Welpen Fähigkeiten beibringen, damit sie der Umwelt besser trotzen können, falls ihr gerade nicht in ihrer Nähe seid. Im Frühjahr soll Endling: Extinction is Forever erscheinen.

Das Spiel zeigt eine dystopische Welt, die die Folgen unseres aktuellen Konsumverhaltens darstellt, beschreibt das Indie-Team während der Übertragung. Neben der Gesellschaftskritik stehe das Thema Naturschutz im Vordergrund.