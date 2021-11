In drei Wochen beginnt Loop Hero Endlosschleife auf Nintendo Switch

HQ

Am 9. Dezember erscheint das Indie-Spiel Loop Hero auf der Nintendo Switch. Die Entwickler Four Quarters haben diese Version vor ein paar Monaten zusammen mit Nintendo angekündigt, uns damals aber noch kein Datum mitgeteilt. Im Nintendo-eShop zahlt 15 US-Dollar für den Titel, was vermutlich auch der Europreis ist.

Technische Infos zur Portierung liegen nicht vor, aber das Spielprinzip erklärt euch Anne in ihrer Kritik. Im Wesentlichen geht es in diesem Roguelike darum, sich in einer geschlossenen Zeitschleife durch Wiederholung weiterzuentwickeln, sodass ihr letztlich stark genug werdet, um das vorbestimmte Schicksal abzuwenden. Die Spielmechaniken sind überschaubar, doch sie lassen eine taktische Tiefe zu, die vielen Leuten in diesem Jahr sehr gut gefallen hat.