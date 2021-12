Improbable und Inflexion Games enthüllen Survival-Spiel Nightingale

Publisher Improbable hat uns heute Nacht wie versprochen ihren neuen Titel auf den Game Awards vorgestellt. Entwickler Inflexion Games (früher bekannt als Improbable Kanada) arbeiten an einem Survival-Spiel namens Nightingale, das in einer viktorianischen Fantasy-Umgebung angesiedelt ist. Die Kernprämisse ist simpel: Die Spielwelt wurde von einer magischen Katastrophe dahingerafft und nun müssen wir dafür sorgen, dass der letzte Zufluchtsort der Menschheit fortbesteht.

In Nightingale müsst ihr mit euren Freunden Ressourcen suchen und Ausrüstung sammeln, um daraus Siedlungen, Waffen und Werkzeuge zu bauen. Neben gefährlichen Monstern haben sich die Menschen magische Feen zum Feind gemacht, die nun alles daran setzen, unsere Pläne zu vereiteln. Informationen zur Veröffentlichung von Nightingale haben wir noch nicht erhalten, doch 2022 wird der Titel via Early Access verfügbar werden. Wer mehr erfahren will, registriert sich hier.