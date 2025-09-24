Impact verlässt das Team von Team Liquid League of Legends

HQ

Die Ballade von Team Liquid und Jeong "Impact" Eon-young neigt sich dem Ende zu... zum zweiten Mal.League of Legends Der Spieler verlässt die nordamerikanische Organisation und beendet damit seine zweite Zeit mit dem Team, die mit wechselnden Erfolgen verbunden war.

Es ist unklar, was die Zukunft für Impact bereithält und wie sich Team Liquid an den Weggang des Spielers anpassen wird, aber aufgrund der Probleme am Ende der LTA-Saison 2025 bedeutet dies letztendlich, dass sich das Team nicht für die LTA Championship qualifiziert hat und nicht an der Worlds teilnehmen wird, Das Unternehmen hat etwa 14 Wochen Zeit, um sich für einen neuen Spieler zu entscheiden, bevor die Saison 2026 im neuen Jahr beginnt.

Wenn Impact geht, wen wird Team Liquid Ihrer Meinung nach als Ersatz bringen?