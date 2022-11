Immersive Football World Cup, das erste große SuperPlayer-Event in Meta Quest 2

HQ

Vor kurzem haben wir Ihnen von der neuen Initiative erzählt , den Fußball für das in Spanien von SuperPlayer von der Firma BeFootball entwickelte Format der virtuellen Realität und Metaverse zu öffnen. Wenn Sie ein Meta Quest 2 Headset zu Hause haben, können Sie jetzt das Erlebnis Fußball in VR völlig kostenlos genießen.

Seit dem 20. November läuft ein Turnier (an dem jeder mit Meta Quest 2 teilnehmen kann), um der Immersive Football World Champion zu werden, der Ihre Nationalmannschaft im Spiel vertritt. Um teilzunehmen, müssen Sie nur SuperPlayer auf Meta herunterladen, sich hier registrieren und den Turnierbereich betreten. Sie können so oft teilnehmen, wie Sie möchten, und vom 20. November bis einschließlich 18. Dezember in der Weltrangliste aufsteigen. Wenn Sie unter den ersten drei Plätzen landen, können Sie einen Preispool von bis zu $1.000 gewinnen.