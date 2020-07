Image & Form kündigt The Gunk an

Wir hätten nie gedacht, dass wir den Tag noch erleben würden, aber es scheint, als würde der in Göteborg (Schweden) ansässige Entwickler Image & Form (die Macher der Steamworld-Serie) ein Spiel ohne Roboter entwickeln - fast jedenfalls! The Gunk ist eines der spannenderen Action-Abenteuer des gestrigen Abends gewesen, das aus der Perspektive der dritten Person gespielt wird.

Im Spiel sind wir so eine Art Raumforscher, der einen unbekannten Planeten retten möchte. Ein sogenannter Gunk-Parasit hat hier alles zerstört und wir müssen uns davor hüten, in unserer Neugierde etwas in Gang zu setzen, das vielleicht nicht mehr zu stoppen ist. Wir werden Ressourcen sammeln, fiesen Gegnern gegenüberstehen und Rätsel lösen, beschreibt Thunderful Publishing in der Pressemitteilung.

Bisher wurde The Gunk lediglich für Xbox und PC angekündigt, aber wir gehen davon aus, dass die Chancen für Playstation-Ports und weitere Formate ziemlich gut stehen dürften. Eine Jahreszahl haben wir leider auch noch nicht gesehen.