Im Sommer erreicht No Man's Sky Nintendo-Switch-Welten

Nach fast sechs Jahren wird Hello Games das prozedural generierte Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Der Titel wird es Spielern auf der Hybridplattform ermöglichen, im Sommer 2022 in die schier unendlichen Weiten des Alls vorzudringen und ihre eigenen Abenteuer in bislang unbekannten Biomen zu erleben. Infos zur Online-Konnektivität gibt es nicht, allerdings verraten die Entwickler im Trailer, dass alle Content-Updates aus den letzten fünf Jahren in dieser Version integriert werden. Das Material aus dem Video wirkt vielversprechend: