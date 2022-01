Im März taucht Far: Changing Tides auf

HQ

Der atmosphärische 2D-Plattformer Far: Changing Tides erscheint am 1. März zum Preis von 20 Euro auf allen gängigen Plattformen. Wer sich in den kommenden sieben Wochen musikalisch auf die Erfahrung einstimmen mag, der bekommt in diesem Video einen Vorgeschmack auf die orchestrale Soundkulisse. Die Entwickler haben 2018 mit dem Vorgängerprojekt Far: Lone Sails ziemlich kluge Rätselmechaniken in einer trostlosen und verlorenen Welt umsetzen können. In Teil 2 werden die Spieler unter die Wasseroberfläche abtauchen, denn sie haben diesmal ein Boot an ihrer Seite.