Im kunterbunten FPS Rocket Arena dürft ihr eure Feinde schubsen

Die Entwickler von Final Strike Games haben uns auf der EA Play Live 2020 einen explosiven Drei-gegen-Drei-Shooter namens Rocket Arena vorgestellt, der bereits im kommenden Monat erscheinen soll. Im ersten Video sahen wir bunte Charaktere, die mit Raketenwerfern aufeinander losgehen. Laut unserem Kollegen Kieran, der das Spiel bereits ausgiebig austesten konnte, erinnert ihn das Gameplay grundsätzlich an Super Smash. Bros, weil man stets versucht, andere Spieler aus der Arena zu ballern.

Fünf Spielmodi (Knockout, Rocketball, Treasurehunt, Robot Attack und Megarocket) wurden neben einer Reihe unterschiedlicher Arenen bereits bestätigt und in unserer Vorschau verrät euch Kieran alles Weitere. Rocket Arena wird schon am 14. Juli für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und via Crossplay gut gefüllte Online-Server garantieren.