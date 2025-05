Im Jahr 2027 könnten fahrerlose Autos auf unseren Straßen unterwegs sein

HQ

Fahrerlose Autos - wie auch fliegende Autos - scheinen ein guter Indikator dafür zu sein, wann wir uns wirklich in einer Zukunft befinden, von der viele Menschen glaubten, dass wir uns in den 2000er Jahren befinden würden. Es scheint, dass wir endlich an einem Punkt angelangt sind, an dem wir Autos auf den Straßen sehen könnten, die sich selbst auf den Straßen bewegen, zumindest in Großbritannien.

Die britische Regierung hat vor der jetzigen Regierung gesagt, dass wir bis 2026 fahrerlose Autos auf den Straßen haben werden, aber jetzt scheint es, dass wir sie stattdessen in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 sehen werden. Einige Unternehmen testen jedoch bereits fahrerlose Autos mit einem System, das vom KI-Unternehmen Wayve entwickelt wurde.

"Wir sind bereit, Robotaxis in Großbritannien einzuführen, sobald das regulatorische Umfeld für uns bereit ist." Andrew Macdonald, Senior VP of Mobility bei Uber, sagte der BBC.

Einige begrenzte selbstfahrende Technologien sind bereits verfügbar, aber ein Fahrer muss hinter dem Steuer sitzen und für das Fahrzeug verantwortlich sein. Es könnte jedoch eine Weile dauern, bis die Öffentlichkeit bereit ist, ein Auto zu akzeptieren, ohne dass es jemand lenkt, da es im Moment so aussieht, als ob die öffentliche Meinung sehr gegen ein Fahrzeug ist, das das Fahren alleine übernimmt.

