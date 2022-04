Im Herbst ergründen Spieler auf PC, Nintendo Switch und PS4 Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness

Entwickler Numbskull Games und der Publisher Spike Chunsoft informieren uns heute über Kaufinformationen zum kommenden 3D-Action-Rollenspiel Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Der Titel wird im Herbst auf PC, Nintendo Switch und Playstation 4 erwartet und es sind zwei Versionen dafür vorgesehen. Neben der Standardvariante gibt es eine Collector's Edition (Preis unbekannt), in der ihr das sogenannte "Cave-Raiding"-Handbuch (darin stecken Informationen über "Geschöpfe, Relikte und [Höhlentaucher]-Gerüchte") sowie Grafiken vom Anime-Team Kinema Citrus findet.

In einem Trailer wurden neue Spielszenen veröffentlicht, die viele bekannte Charaktere aus den ersten vier Manga-Bänden enthalten. Laut Spike Chunsoft werden die japanischen Originalsprecher in ihre Rollen zurückkehren, um die Adaption von Akihito Tsukushis Vorlage zu vertonen. Neben der bekannten Geschichte rund um den Roboter Reg und das junge Mädchen Riko wird es einen originalen Handlungsstrang geben, der einer oder einem selbsterstellten HöhlentaucherIn ein "Abenteurer im Abyss" ermöglicht.

"Zusätzlich zu einem Story-Modus, in dem Spieler die Geschichte des Anime nacherleben können, während sie das grundlegende System lernen und verstehen, wie man im Spiel vorankommt, gibt es auch eine Originalgeschichte, die vom Serienautor Akihito Tsukushi betreut wird", heißt es auf der offiziellen Webseite.

