ilyynina und Vader krönen sich zum Milk Cup 2025

Am vergangenen Wochenende ging im Rahmen des TwitchCon -Verfahrens das Finale für das jährliche, auf Fortnite basierende The Milk Cup zu Ende, wobei dieses Jahr eines der bisher größten war. Insgesamt qualifizierten sich 50 für das Finale und hatten die Chance, um über $210.000 Preisgeld zu kämpfen, und da das Turnier in den Büchern steht, haben wir einen Gewinner, über den wir berichten können.

Nach einer hektischen Wendung der Ereignisse setzte sich das amerikanische Duo Nina "ilyynina" Fernandez und "Vader" durch. Das Duo schaffte es, in den sechs Finalrunden so viele Punkte zu sammeln, dass sie die Trophäe in die Höhe stemmen und mit einem Preisgeld von bis zu 78.000 US-Dollar nach Hause fahren konnten.

Damit endet eine starke Saison für das Duo, das im Mai das erste Series von The Milk Cup gewann und dann im Juli bzw. August sowohl im zweiten als auch im dritten Series den dritten Platz belegte. Die Frage ist nun, ob sie ihren Pokal verteidigen können, wenn die Saison 2026 im neuen Jahr beginnt.