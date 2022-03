Illfonic möchte an asymmetrischer Mehrspielerformel festhalten

HQ

Illfonic kündigte letzte Woche Ghostbusters: Spirits Unleashed an, ein Online-Spiel mit Geisterjägern. Ein Team aus vier Spielern jagt einen menschlichen Widersacher über die Karte, ehe der ein bestimmtes Spielziel erreicht. Die Entwickler mögen dieses ungleiche Machtverhältnis, das sie bereits in früheren Spielen (Predator: Hunting Grounds und Friday the 13th: The Game) erprobt haben. Im Gespräch mit Comicbook stellte der Illfonic-CEO und Mitbegründer Chuck Brungardt klar, dass sie dem Vier-gegen-Eins-Konzept treu bleiben werden, da sich dahinter ein "junger und frischer" Spielmodus verberge:

„Wir mochten Evolve sehr und konnten, glaube ich jedenfalls, schon in jungen Jahren Erfahrungen [in] asymmetrischen [Spielen] sammeln. Für uns ist es ein Spielmodus und wenn ihr euch Shooter anseht, [...] dort findet ihr verschiedene Spielmodi [...]. Asymmetrisch ist eigentlich auch nur ein Spielmodus, der sich neben diesen [positioniert]. Das Genre ist relativ jung und frisch, es ist wahrscheinlich eines der neueren Mehrspieler-Genres da draußen. Deshalb ist es für uns wirklich aufregend zu sehen, wie [dieser Bereich] wächst und sich verändert."

Brungardt erinnerte anschließend daran, dass Illfonic nicht das einzige Unternehmen ist, das an asymmetrischen Spielen arbeite. Andere berühmte Spiele in dieser Machart sind das oben erwähnte Evolve von Turtle Rock Studios, sowie Dead by Daylight von Behaviour Interactive. Die Entwicklungen, die bei der Konkurrenz entstehen, bestärken den Wunsch des Entwicklerstudios, an diesem Mehrspielersegment festzuhalten:

„Das ist jetzt unser drittes asymmetrisches Spiel und es wird wahrscheinlich nicht das Letzte sein. Wir wollen einfach immer weitermachen und wenn [wir] sehen, dass andere Spiele [ähnliche Überlegungen anstellen], dann [motiviert] uns das wirklich. Schon vor Evolve gab es asymmetrische Spiele - Left 4 Dead und andere Titel zuvor hatten solche Elemente ebenfalls. Ich finde es cool zu sehen, wie weit das alles gekommen ist und deshalb denke ich, dass wir während sich das Genre weiterentwickelt, sehen werden, dass [dieser Spielmodus] in Bereiche vordringt, die wir uns aktuell noch nicht einmal vorstellen können. Das kann meiner Meinung nach wahnsinnig viel Spaß machen."